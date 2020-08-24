ВОЗ: Африка свободна от полиомиелита

"Полиомиелит окончательно искоренен в Африке", - заявила министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жаклин-Лидия Миколо, которая председательствует на проходящей в столице Республики Конго Браззавиле 70-й сессии регионального комитета ВОЗ по Африке, передает ТАСС.

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренен последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита - тип 1 дикого полиовируса - было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации. Представители комиссии сделали на сессии специальное заявление об отсутствии в Африке возбудителей полиомиелита и передали ВОЗ соответствующий сертификат.

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году в Нигерии. За десятилетие до этого - в 1996 году - в Африке насчитывалось 75 тыс. детей, парализованных возбудителями полиомиелита.

В мире только в двух странах - Пакистане и Афганистане - продолжают регистрироваться новые случаи заболевания полиомиелитом. Полиомиелит, или детский спинномозговой паралич является вирусным инфекционным заболеванием. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Вакцины против полиомиелита были изобретены в середине прошлого века, что к середине 60-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира.