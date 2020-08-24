Зеленский: Не боюсь прямого диалога с президентом России

"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата", - приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, он разговаривал с российским президентом перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года: "Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим".