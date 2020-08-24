Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в интервью REAL TV рассказал об изменениях, внесенных в «Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей», утвержденные Решением №305 Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Сафар Мехтиев внес ясность в ставшее причиной особых обсуждений изменение по товарам, ввозимым посредством международных почтовых отправлений или компаний-перевозчиков на таможенную территорию один раз в календарный месяц на имя одного и того же лица общей таможенной стоимостью, не превышающей эквивалент 300 долларов США.