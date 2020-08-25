В Анкаре готовы к переговорам с Афинами без предусловий

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности к переговорам без предварительных условий с Грецией по проблемам в Восточном Средиземноморье, сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы выступаем за переговоры, но никто не должен выдвигать предварительных условий", - сказал министр, добавив, что Турция "готова сделать все необходимое" для урегулирования ситуации.

В последние недели отношения Турции с Грецией и рядом других европейских стран обострились в связи с активизацией деятельности Анкары в восточной части Средиземного моря.