В выездном матче 5-го тура против тульского «Арсенала» Кямран забил после сольного прохода, убежав сразу от нескольких защитников соперника, а одному из них пробросив мяч между ног.

Комментаторы российского телеканала «Матч Премьер» не скупились на комплименты в адрес Алиева: «Вот это гол! Что он здесь изобрел! Супергол! Красавец!».

Также азербайджанский нападающий был признан лучшим игроком матча.