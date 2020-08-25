Супергол азербайджанца в российской Премьер-лиге видео
Российский футболист азербайджанского происхождения Кямран Алиев, выступающий за клуб Премьер-лиги «Химки», отметился красивым голом.
В выездном матче 5-го тура против тульского «Арсенала» Кямран забил после сольного прохода, убежав сразу от нескольких защитников соперника, а одному из них пробросив мяч между ног.
Комментаторы российского телеканала «Матч Премьер» не скупились на комплименты в адрес Алиева: «Вот это гол! Что он здесь изобрел! Супергол! Красавец!».
Также азербайджанский нападающий был признан лучшим игроком матча.
Гол Кямрана Алиева вывел «Химки» вперед. Правда, удержать преимущество не удалось. Матч завершился со счетом 1:1.
После пяти матчей «Химки» с 2 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице.