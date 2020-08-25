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Беспорядки на расовой почве вспыхнули в ночь на вторник в городе Мэдисон - столице американского штата Висконсин, где ранее несколько сот человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша, сообщает Associated Press (АP). "Около 500 человек двинулись колонной к зданию законодательного собрания штата, разбивая по дороге витрины, совершая кражи из магазинов и оставляя на стенах домов граффити", - говорится в сообщении.

Полиция, по данным агентства, применила слезоточивый газ и задержала шестерых участников беспорядков. В городе Кеноша "все объекты в центре города закрыты", сообщила в Twitter пресс-служба городской полиции. Доступ в здание окружного суда и в здание, где размещены органы власти округа Кеноша, прекращен. Городские службы функционируют в удаленном режиме. Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше после того, как в воскресенье полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

WARNING GRAPHIC ⚠️ Police in Kenosha, Wisconsin shoot an unarmed man in the back pic.twitter.com/ZPdixPNwJY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) August 24, 2020

Блейка, раненного полицейскими, парализовало ниже пояса, заявил журналистам его отец. По его словам, сын получил восемь огнестрельных ранений. Медперсонал лечебного учреждения в городе Милуоки того же штата не рискует делать прогноз, обратимы ли последствия полученных травм, передает газета Chicago Sun-Times. В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение".