США снова охватили массовые беспорядки видео

Беспорядки на расовой почве вспыхнули в ночь на вторник в городе Мэдисон - столице американского штата Висконсин, где ранее несколько сот человек участвовали в марше протеста против жестокости полиции в городе Кеноша, сообщает  Associated Press (АP).

"Около 500 человек двинулись колонной к зданию законодательного собрания штата, разбивая по дороге витрины, совершая кражи из магазинов и оставляя на стенах домов граффити", - говорится в сообщении.

Полиция, по данным агентства, применила слезоточивый газ и задержала шестерых участников беспорядков.

В городе Кеноша "все объекты в центре города закрыты", сообщила в Twitter пресс-служба городской полиции. Доступ в здание окружного суда и в здание, где размещены органы власти округа Кеноша, прекращен. Городские службы функционируют в удаленном режиме.

Массовые беспорядки вспыхнули в Кеноше после того, как в воскресенье полицейские произвели несколько выстрелов в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, введен комендантский час, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

Блейка, раненного полицейскими, парализовало ниже пояса, заявил журналистам его отец. По его словам, сын получил восемь огнестрельных ранений. Медперсонал лечебного учреждения в городе Милуоки того же штата не рискует делать прогноз, обратимы ли последствия полученных травм, передает газета Chicago Sun-Times.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение".

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