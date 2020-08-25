Зеленский назначил нового командующего спецназом Украины

С ним президент провел очную встречу, во время которой обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия в Донбассе изменились задачи Операции объединенных сил. «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами», — заявил Зеленский.

Игорь Лунев занимал должность командующего силами специальных операций ВСУ с момента их создания — с января 2016 года. 1 ноября 2018 года Лунев попал под санкции России. 20 мая прошлого года он вместе с тогдашним главой СБУ Василием Грицаком не отдал честь Зеленскому во время инаугурации избранного президента. Позднее Лунев объяснил отказ отдать честь Зеленскому «рефлекторной оплошностью»: «Никакого двойного дна в этих действиях нет. Это рефлекторное действие без всякого подтекста».