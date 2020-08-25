Экономика Германии рекордно обвалилась: «все в состоянии свободного падения»

По итогам второго квартала германская экономика сократилась на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с прошлым годом объем ВВП сократился и вовсе на 11,3%, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные Федерального статистического агентства Германии.

Эти результаты несколько лучше предварительных данных, опубликованных месяц назад. Тем не менее сокращение экономики по отношению к первому кварталу года оказалось рекордным с 1970 года, когда стали публиковаться ежеквартальные отчеты.

Под влиянием пандемии COVID-19 потребительские расходы в этом квартале сократились на 10,9% по сравнению с началом года, капиталовложения — на 19,6%, а экспорт рухнул на 20,3%.

«Второй квартал был полной катастрофой,— приводит слова экономиста VP Bank Томаса Гитцеля Reuters.— Независимо от того, идет ли речь об инвестициях, частном потреблении, экспорте или даже импорте — все в состоянии свободного падения».