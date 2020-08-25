Учёные назвали витамин, который помогает в борьбе с раком легких

Ученые МГУ им. М.В. Ломоносова обнаружили, что фармакологическая форма витамина B1 – кокарбоксилаза, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной и сердечной недостаточности, – в высоких дозах может оказывать негативное влияние на клетки рака легкого. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний. Исследование проводили на клетках в условиях лаборатории», – цитируют российские «Ведомости» сообщение пресс-службы.

Новые данные о воздействии вещества могут иметь медицинское применение для лечения рака легких в комбинации с другими средствами.

Рак легкого – один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также он и самый распространенный, особенно в развитых странах, отмечают в университете.