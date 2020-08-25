Турецкий министр о сотрудничестве с Россией после обнаружения газа в Черном море

Обнаружение Турцией месторождения природного газа в Черном море может помочь сотрудничеству между Анкарой и Москвой, заявил в эфире телеканала NTV министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

"Это открытие позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа. Россия - это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве с ней, - подчеркнул Албайрак. - Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе, так и на скидке на поставляемый в Турцию газ", передает ТАСС.

Кроме того, новое газовое месторождение, по мнению министра, благоприятно скажется на имидже ряда турецких компаний. "Этот процесс выведет TPAO и BOTAS в другую лигу. С этим открытием они смогут выйти на IPO (процедура первичного размещения акций )", - добавил Албайрак.

21 августа президент Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров.