Президента Чехии госпитализировали
Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован, ему предстоит операция из-за травмы руки. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.
"Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, - отметил он. - Господину президенту будет проведена операция. Угрозы для его жизни нет. Господин президент находится в контакте с семьей и сотрудниками администрации главы государства".
Других подробностей представитель Земана не привел.