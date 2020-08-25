В Британии начали тестировать на людях вакцину от COVID-19
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ученые будут оценивать безопасность и переносимость препарата, носящего название AZD7442. В исследовании примут участие 48 здоровых участников из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет, передает Gordon.
В компании подчеркнули, что исследование финансируется Агентством перспективных исследовательских проектов минобороны США, частично минобороны США и управлением передовых биомедицинских исследований и разработок, входящим в состав офиса помощника секретаря по обеспечению готовности и реагированию министерства здравоохранения и социальных служб США.
"AZD7442 является комбинацией двух моноклональных антител, полученных от выздоравливающих пациентов с инфекцией SARS-CoV-2... Антитела с увеличенным периодом полувыведения должны обеспечивать защиту от COVID-19 минимум на шесть месяцев", – заявили в компании.
Первые результаты испытания AstraZeneca планирует получить во второй половине 2020 года.