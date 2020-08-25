В Британии начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ученые будут оценивать безопасность и переносимость препарата, носящего название AZD7442. В исследовании примут участие 48 здоровых участников из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет, передает Gordon.