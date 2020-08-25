Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром здравоохранения Арсеном Торосяном произошел конфликт, в ходе которого Пашинян обвинил Торосяна в провале борьбы с коронавирусом, а также назвал его плохим министром. Об этом пишут Новости Армении со ссылкой на Politik.am.

«В ответ на это Арсен Торосян отметил: «Если у тебя есть сотрудник лучше меня, то пусть работает». Ссора дошла до того, что они начали оскорблять друг друга, после чего Торосян начал намекать на состояние здоровья премьер-министра, а в конце обратился к Авиняну (вице-премьеру), сказав «позаботьтесь о вашем пациенте», и ушел. После инцидента Никол Пашинян созвал экстренное заседание правления партии по поводу отставки Торосяна», - пишет Politik.am.

24 августа Арсен Торосян удалил свой рабочий и личный аккаунты в Facebook. После этого в армянских СМИ появились предположения о том, что главу Минздрава уволили, но пресс-секретарь главы кабмина республики заявила, что эти слухи не соответствуют действительности.