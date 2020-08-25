Ученый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании

Вторая волна коронавирусной инфекции началась в Испании. Об этом РИА Новости рассказал микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада.

Но в этот раз она пройдет мягче, чем первая, уверен ученый, и страну не будут закрывать.

Специалист уточнил, что с 15 мая в стране уже начало расти число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Однако ученый добавил, что вторая волна началась пока не во всех регионах. «Она другая – с более легкими случаями и с более молодыми заразившимся, потому что удается выявлять новые случаи заражения благодаря отслеживанию», — подчеркнул Техада. По его мнению, вирус уже начал слабеть.