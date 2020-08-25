На фоне слухов о коме Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на фоне слухов о том, что он может находиться в коме, собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

На заседании «определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна», а также рассмотрен ряд «недостатков карантинных мер», которые были введены в связи с коронавирусом, передает ТАСС.

С конца июля на севере Корейского полуострова продолжались проливные дожди, а 6 августа через территорию КНДР прошел тайфун. Наибольший урон нанесен центральным и южным провинциям.

Отметим, что ранее Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, заявил, что Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме. Он сослался на данные южнокорейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было. Также сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.