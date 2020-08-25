Китай планирует использовать цифровой юань на Олимпиаде-2022

Китай планирует использовать национальную цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год, подтвердил глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн, передает Reuters.

С этой целью цифровой юань сейчас проходит стадию внутреннего тестирования. Испытания проводятся в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй, передает РБК.

В то же время у китайских властей нет четкого графика выпуска и внедрения цифрового юаня, подчеркнул представитель Центробанка КНР.

Впервые о том, что цифровой юань будет использован во время будущей зимней Олимпиады, сообщил управляющий ЦБ Китая И Ган в мае. Тогда же он рассказал, что национальная криптовалюта станет электронной формой наличных и сможет применяться в розничных платежах, а к участию в ее исследовании были допущены несколько госбанков и финансовых учреждений еще в конце 2017 года.