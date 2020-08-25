Отдел международной политики 03:43

Кризис беженцев на время отошел в тень из-за коронавируса. Но проблема не решена и по сей день. В водах Средиземного моря тонут люди, в то время, как спасательные суда стоят на приколе в портах. Все началось с корабля под названием «Ювента». Именно с этого случая прошло три года, как Евросоюз постановил разобраться со спасателями, обвинив их в... контрабандной перевозке людей.

Alarmphone – это неправительственная организация, которая занимается сбором спасательных сигналов от тонущих в Средиземном море людей. После получения такого тревожного сигнала, информация передается всем, кто может принять участие в спасательной операции — пограничникам, службам прибрежных государств, а также неправительственным организациям. 17 августа Alarmphone опубликовал на своей страничке в интернете запись отчаянных усилий по спасению жизней более 60 человек. Шаг за шагом это выглядело так. 15 августа после полудня получил Alarmphone сигнал. Белый резиновый понтон бил тревогу. На борту около 65 человек. Плавательное средство вышло из Ливии, и уже находилось в международных водах. Тревога тут же передается службам вместе с координатами по системе GPS, полученными от людей на понтоне. В 17:40 Alarmphone звонит ливийской пограничной службе и передает координаты местоположения лодки. В 18:04 информация направляется посредством электронной почты властям Мальты, Италии и Ливии вместе с координатами плавсредства. В 18:19 Alarmphone снова связывается с людьми на резиновой лодке. На борту паника, понтон начинает набирать воду. В 18:23 Alarmphone передает обновленные данные о местонахождении белого понтона. Настойчиво пробует связаться по телефону как с пограничной службой Ливии, так и со спасательными службами на Мальте. Безрезультатно. В 18:39 Alarmphone устанавливает телефонный контакт с центром спасательной координации в Риме. Центр подтверждает получение предыдущей информации, но утверждает, что координаты неточны.

Далее ситуация разворачивалась так. В 19:15 Alarmphone наконец устанавливает телефонный контакт с ливийской погранохраной. Информация принята, но сотрудник Alarmphone слышит, что надо уведомить также службы в Тунисе. Спустя полчаса Alarmphone пересылает всю доступную информацию тунисским службам. Еще через 20 минут сотрудники Alarmphone звонят тунисцам. В ответ они слышат, что надо звонить в понедельник, так как сейчас никто не работает. В 20:24 представитель пограничной службы в Ливии не может подтвердить начала спасательной операции. На одной из лодок проблемы с двигателем, кроме того здесь получили еще два аналогичных сигнала. И посоветовали контактировать с Тунисом. В 22:19 Alarmphone настойчиво пробует установить новый контакт с Ливией — безуспешно. До часу ночи никто на ливийской стороне не снимает трубку. Когда работникам организации в конце концов удается связаться, слышат банальное — звоните утром. 16 августа, после 21 часа с момента первого контакта с понтоном, телефон на его борту перестает отвечать. Спустя еще двое суток после первого контакта с резиновой лодкой все еще было неизвестно, что стало с 65 людьми, которые позвонили на телефонный номер Alarmphone. Здесь так и нет информации, что кто-либо бросился на их спасение. Журналист издания onet.pl Бартош Руменьчик разговаривал со спасателями немецкой неправительственной организации Sea Watch на острове Лампедуза и в итальянском Порто Эмпедокле, и спрашивали, почему нельзя спасти людей.

Кай фон Котце, пилот, ежедневно патрулирует Средиземное море, с воздуха наблюдает за ситуацией между островом Лампедуза и побережьем Северной Африки. Его задачей является объявлять тревогу в случае внезапного возникновения такой необходимости и осуществлять мониторинг нарушений прав человека. Даниэль Бебави - член экипажа Sea-Watch-3, корабля, который стоит в Порто Эмпедокле. Он стоит на приколе, как и другие суда неправительственных организаций. Вместо того, чтобы спасать людей — заботятся о том, чтобы корабль был готов выйти в море. И члены команд стараются не сойти с ума от фрустрации. Журналист задает закономерный вопрос спасателям: в море тонут люди, а ваши корабли стоят на приколе в портах. Так было в начале августа, сейчас одно судно Sea-Watch-4 работает, получив согласие властей. Вероятнее всего, когда вернется в порт, снова встанет на прикол. Кай фон Котце, отвечая на недоуменный вопрос прессы, говорит, что это очень странное время, а началось все три года назад - с постановки на прикол «Ювенты». Именно тогда, 2 августа 2017 года итальянские власти задержали корабль с этим названием, принадлежавший немецкой молодежной организации Jugend Rettet. Экипаж обвинили в сотрудничестве с... контрабандистами, перебрасывающими людей в Европу. Кай говорит, что с того времени стало только хуже. Корабли организации поставлены на постоянный прикол. Даниэль Бебави, в свою очередь, говорит, что сейчас в море не ходит ни одно судно неправительственных организаций. Операциями занимаются только корабли погранохраны и организации Frontex. «Наша лодка стоит в порту, тут же, рядом с нами «заземлен» Ocean Viking из французской организации SOS Mediterannee. Судно Alan Kurdi немецкой организации Sea-Eye стоит без движения в порту Палермо», - добавляет моряк-спасатель. На вопрос, на каком основании власти не дают действовать, он поясняет: «От нас требуют, что мы должны зарегистрировать судно как спасательное средство, а не как грузовое. Но дело в том, что в Германии нет такого понятия, как спасательное плавсредство, а мы ходим под немецким флагом. А спор продолжается». Авиапилот Кай фон Котце включается в разговор: «Власти проводят абсурдные мелочные проверки. Требуют от нас выполнения всяких возможных норм, даже тех, которые мы вообще не должны делать». Он продолжает: «Бюрократия это одно, но наши суда имеют по 40 или 60 лет стажа, и правда в том, что при этом всегда можно к чему-нибудь прицепиться. Другие корабли проходят контроль раз в 10 лет, а мы должны пройти контроль при каждом выходе из порта». Ему вторит Даниэль: «Инспектора каждый раз цепляются ко всему. К каждой наклейке, каждой табличке. В последний раз прицепились к нашей противопожарной системе. У каждого спринклера у нас есть наклейка с его словесным обозначением. Они у нас есть годами. Теперь от нас требуют, чтобы там было написано - «разбрызгиватель». Далее Даниэль утверждает: «Ведь наклейка не потушит пожар на борту, если что?! И то, что у нас неправильные наклейки, мы узнали от инспекторов, которые — представьте себе, специально приехали аж из Рима! Обычно же контроль осуществляют местные службы. Посмотрите, какие великие старания прилагают они, чтобы Европа имела плотно закрытые границы и чтобы не брала на себя ответственности за кризис беженцев и миграции». «Они затрудняют наши действия, чтобы избавиться от нас. Мы им мешаем», - так считает Кай. - «Мы открываем то, что Европа хочет скрыть. Например, каким образом европейские погранслужбы сотрудничают с милициями и ливийскими боевиками. Евросоюз считает их, как полноправные службы, а это прежде всего обычные боевики, после 5-недельного обучения не имеют понятия как проводить спасательные операции. Мы обнародуем также факты неоказания помощи людям».