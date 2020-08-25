Коронавирус спас экс-премьера Шарифа от тюрьмы наши заметки
Про коронавирус все как-то уже подзабыли, но вот бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф про опасность заразиться прекрасно помнит.
Именно опасение заразиться и удерживает Шарифа в Лондоне, как утверждает он сам и его окружение, не дает ему прибыть в Пакистан и предстать перед судом в Лахоре. Кроме того, Шариф опасается заразить своих сограждан, а поэтому планирует переждать в Лондоне вторую, третью и четвертую волны эпидемии, а также дождаться самой надежной вакцины от коронавируса, чтобы не подвергать опасности целую страну.
Судебные власти Пакистана стараются убедить Шарифа, что он преувеличивает эпидемическую опасность, что при перелете будут соблюдены все мыслимые санитарные нормы, а по прибытии в Пакистан ему устроят такую самоизоляцию, какой даже в Ухане не было. Судя по всему, именно слишком строгой изоляции Шариф и опасается, поэтому из Лондона в ближайшие месяцы никуда передвигаться не будет.
Напомним, что в июле 2018 года бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа суд приговорил к десяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции и штрафу в размере $10,5 млн.
Суд также признал виновной дочь политика Марьям Наваз, приговорив ее к семи годам тюрьмы, и ее мужа Мухаммеда Сафдара, он получил один год лишения свободы. Всем троим также запретили заниматься политикой в течение десяти лет. Кроме того, суд постановил конфисковать четыре объекта недвижимости семьи в Лондоне.
Кстати, именно эти объекты — четыре квартиры в престижном жилом комплексе Avenfield House рядом с Гайд-парком — стали поводом для судебного разбирательства. По мнению суда, они были приобретены на средства, полученные незаконным путем, хотя семья отрицала любые нарушения.
Никто из осужденных не присутствовал на заседании суда. Наваз и его дочь продолжают оставаться в Лондоне, где жена бывшего премьера проходит лечение.
Наваз Шариф – сущий феникс в политике: он четырежды возглавлял правительство Пакистана, в 1999 году его весьма кинематографично свергали военные, несколько раз его партия проигрывала выборы - но этот человек в огне не горит, в воде не тонет. И каждый раз всплывает на поверхность - неизменно оказываясь вблизи от кабинета министров и распределения денежных потоков.
В 2018 году партия Шарифа - Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ), созданная его отцом - в очередной раз проиграла выборы, а сам он вскоре поехал в Великобританию поправлять здоровье супруги и истрепанные судами по обвинениям в коррупции нервы себе и дочери.
Против Шарифа были заведены сотни уголовных дел. Сейчас его обвиняют в том, что еще в бытность губернатором Панджаба в далеком 1986 году он получил взятку за распределение каких-то земельных участков под строительство. В Пакистане это обвинение вызывает иронические улыбки - вот если бы следствие установило, что Шариф распределял земельные участки честно и НЕ получил взятку в тот раз - вот это была бы действительно сенсация.
Сам Шариф объясняться в пакистанском суде явно не спешит, а скорее надеется досидеть в Лондоне или Дубае до следующих парламентских выборов…