Про коронавирус все как-то уже подзабыли, но вот бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф про опасность заразиться прекрасно помнит.

Напомним, что в июле 2018 года бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа суд приговорил к десяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции и штрафу в размере $10,5 млн.

Судебные власти Пакистана стараются убедить Шарифа, что он преувеличивает эпидемическую опасность, что при перелете будут соблюдены все мыслимые санитарные нормы, а по прибытии в Пакистан ему устроят такую самоизоляцию, какой даже в Ухане не было. Судя по всему, именно слишком строгой изоляции Шариф и опасается, поэтому из Лондона в ближайшие месяцы никуда передвигаться не будет.

Именно опасение заразиться и удерживает Шарифа в Лондоне, как утверждает он сам и его окружение, не дает ему прибыть в Пакистан и предстать перед судом в Лахоре. Кроме того, Шариф опасается заразить своих сограждан, а поэтому планирует переждать в Лондоне вторую, третью и четвертую волны эпидемии, а также дождаться самой надежной вакцины от коронавируса, чтобы не подвергать опасности целую страну.

Суд также признал виновной дочь политика Марьям Наваз, приговорив ее к семи годам тюрьмы, и ее мужа Мухаммеда Сафдара, он получил один год лишения свободы. Всем троим также запретили заниматься политикой в течение десяти лет. Кроме того, суд постановил конфисковать четыре объекта недвижимости семьи в Лондоне.

Кстати, именно эти объекты — четыре квартиры в престижном жилом комплексе Avenfield House рядом с Гайд-парком — стали поводом для судебного разбирательства. По мнению суда, они были приобретены на средства, полученные незаконным путем, хотя семья отрицала любые нарушения.

Никто из осужденных не присутствовал на заседании суда. Наваз и его дочь продолжают оставаться в Лондоне, где жена бывшего премьера проходит лечение.

Наваз Шариф – сущий феникс в политике: он четырежды возглавлял правительство Пакистана, в 1999 году его весьма кинематографично свергали военные, несколько раз его партия проигрывала выборы - но этот человек в огне не горит, в воде не тонет. И каждый раз всплывает на поверхность - неизменно оказываясь вблизи от кабинета министров и распределения денежных потоков.

В 2018 году партия Шарифа - Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ), созданная его отцом - в очередной раз проиграла выборы, а сам он вскоре поехал в Великобританию поправлять здоровье супруги и истрепанные судами по обвинениям в коррупции нервы себе и дочери.

Против Шарифа были заведены сотни уголовных дел. Сейчас его обвиняют в том, что еще в бытность губернатором Панджаба в далеком 1986 году он получил взятку за распределение каких-то земельных участков под строительство. В Пакистане это обвинение вызывает иронические улыбки - вот если бы следствие установило, что Шариф распределял земельные участки честно и НЕ получил взятку в тот раз - вот это была бы действительно сенсация.

Сам Шариф объясняться в пакистанском суде явно не спешит, а скорее надеется досидеть в Лондоне или Дубае до следующих парламентских выборов…