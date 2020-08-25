Швеция идет своим путем по корона-трупам наш обзор
Швеция уже подсчитывает убытки от коронавируса. Об этом пишет издание POLITICО, оценивая решения Швеции пойти своим путем, которая не закрыла свои границы во время пандемии. Однако официальный доклад будет готов только через два года. Но уже сегодня известно, что приговор множеству людей, особенно пожилого возраста к смерти необязательно должен был случиться, как пишет Шарли Дюсбери из авторитетного издания, живущий в Швеции.
Далее автор статьи говорит, что в предместье Стокгольма, где он живет, начало школьного года, которое состоялось в минувшую среду, выглядело так же, как год назад, в 2019-м. Дочь автора статьи, подросток, опоздала на занятия, его 10-летний сын был недоволен школьным ланчем, а о коронавирусе никто не говорил. Чтобы предостеречь школьников от распространения коронавируса, детям велено было сидеть за столиками, отделенными друг от друга на определенном расстоянии и, чтобы они мыли руки чаще, чем обычно. И так было с марта, а дети уверены, что именно так работает школа.
Когда в феврале началась пандемия, Швеция, в отличие от других стран, оставила своим гражданам свободу по части ежедневных решений, связанных с реакцией на угрозу вируса, рекомендуя соблюдать дистанцию и часто мыть руки, при одновременном использовании открытых границ, предприятий, и, что, наверное, более важно, школ.
В то время, когда средние школы и высшие учебные заведения перешли на удаленное обучение, для учеников до 15 лет и их родителей это стало обычным делом. Люди действительно стали заинтересованы работой из дома и отказались от ненужных поездок, но в основном, жизнь продолжалась так, как до этого. Сейчас, когда после неоднозначного решения шведских властей об отказе от локдауна прошло почти шесть месяцев, начинается подсчет убытков такого шага.
В Швеции из-за коронавируса погибли 5 810 человек, что в пересчете на количество жителей, на первый взгляд, ставит эту страну в группу тех, которые наиболее всего были задеты пандемией — Великобритания и Испания.
В конце июня началось правительственное совещание, которое должно было определить, что пошло не так и какие выводы можно сделать из этого. Шведское агентство общественного здоровья уже смогло установить, что распространение Covid-19 в домах опеки для пожилых людей стало поражением системы.
Точная версия исследования будет опубликована в феврале 2022 года, через семь месяцев после выборов парламента. А ранее будут представлены два предварительных исследования, одно — 30 ноября 2020 года, а второе — 31 октября 20121 года.
Одним из самых важных тем дебатов будет скорее всего решение о незакрытии школ. После шести месяцев пандемии в Европе продолжаются острые дебаты на тему того, важно ли присутствие детей в школах при риске распространения коронавируса.
Дети обычно переживают Covid-19 легче, чем взрослые и реже заражаются вирусом от других — но твердых данных об этом не много.
- Все решения, которые мы принимаем во время страшной пандемии, очень тяжелы, все время мы можем сравнивать пределы риска, - сказала в интервью министр образования Анна Экстрём. - Это не так, что есть выбор между рискованными действиями, свободными от рисков, так как любое решение так или иначе отягчено риском.
Эти дилеммы прозвучали в полную силу в середине августа, когда шведский журналист Эммануэль Карлстен опубликовал корреспонденцию в виде эмейла главного эпидемиолога Андерса Тегнелла, создателя шведской модели реакции на коронавирус, к которой он смог попасть на основе закона о свободе информации.
В письме, направленном одному из финских коллег, Тегнелл написал, что удержание открытых школ может помочь стране быстрее достичь так называемого «стадного иммунитета». Она возникает, когда значительная часть населения инфицируется вирусом, тем самым обретая иммунную защиту к нему, и благодаря этому распространение становится ограниченным.
Адресат этого письма, Микка Салминен, директор агентства, реагирующего на пандемию в Финляндии, ответил: «Мы тоже об этом думали. Но в то же самое время дети будут распространять инфекцию».
Салминен добавил, что согласно финским анализам, закрытие школ может снизить уровень заражений пожилых людей примерно на 10 процентов. А Тегнелл ответил: «Разве эти 10 процентов этого стоят?».
Позже Тегнелл сказал Эмануэлю Карстену, что его комментарий «относился к возможному, а не ожидаемому результату, который был частью оценки использования определенных средств и действий».
Удерживание открытых школ никогда не могло быть методом для получения так называемого стадного иммунитета. Апрель и май этого года были месяцами для Тегнелла особо тяжелыми — выросло число смертей, а безрассудный подход Швеции к эпидемии был жестко раскритикован, как слишком безответственный, особенно, если говорить о числе умерших пожилых людей.
Уже после начала правительственного совещания, появился доклад провинции Остерготтланд, который показывает сложность проблем, с которыми сталкиваются его участники, оценивая такую критику. Доклад показал, что в 70 процентах случаев инфицирования умерших вне больниц пожилых людей, вирус был не прямой причиной, а лишь поводом, который привел к этому. Только в 15 процентов случаев можно было говорить о смерти непосредственно от коронавируса.
Такие данные теперь надо отделить от остальных, а потом сравнить с менее измеримыми пользами, вытекающими из отказов от закрытия стран — например, касающимся психического здоровья и уровня здравоохранения. Независимо от всех очевидно, что для многих шведских детей такая стратегия позволила поддержать важное ощущение нормальной жизнедеятельности.
В прошлую среду в 10 утра перед недавно отремонтированным зданием школы его дети впервые встретились с одноклассниками, стараясь сохранять дистанцию между собой, но играть, разговаривая друг с другом. А позже все обедали под летним солнцем. Никого из детей не волновало, все это происходит из-за условий пандемии или из-за ремонта школы.
Как видно, Швеция идет своим путем, невзирая на критику со всего мира. Правда, неизвестно, верен ли это путь ценой тысяч жизней.