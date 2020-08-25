Швеция уже подсчитывает убытки от коронавируса. Об этом пишет издание POLITICО, оценивая решения Швеции пойти своим путем, которая не закрыла свои границы во время пандемии. Однако официальный доклад будет готов только через два года. Но уже сегодня известно, что приговор множеству людей, особенно пожилого возраста к смерти необязательно должен был случиться, как пишет Шарли Дюсбери из авторитетного издания, живущий в Швеции.

Далее автор статьи говорит, что в предместье Стокгольма, где он живет, начало школьного года, которое состоялось в минувшую среду, выглядело так же, как год назад, в 2019-м. Дочь автора статьи, подросток, опоздала на занятия, его 10-летний сын был недоволен школьным ланчем, а о коронавирусе никто не говорил. Чтобы предостеречь школьников от распространения коронавируса, детям велено было сидеть за столиками, отделенными друг от друга на определенном расстоянии и, чтобы они мыли руки чаще, чем обычно. И так было с марта, а дети уверены, что именно так работает школа.

Когда в феврале началась пандемия, Швеция, в отличие от других стран, оставила своим гражданам свободу по части ежедневных решений, связанных с реакцией на угрозу вируса, рекомендуя соблюдать дистанцию и часто мыть руки, при одновременном использовании открытых границ, предприятий, и, что, наверное, более важно, школ.

В то время, когда средние школы и высшие учебные заведения перешли на удаленное обучение, для учеников до 15 лет и их родителей это стало обычным делом. Люди действительно стали заинтересованы работой из дома и отказались от ненужных поездок, но в основном, жизнь продолжалась так, как до этого. Сейчас, когда после неоднозначного решения шведских властей об отказе от локдауна прошло почти шесть месяцев, начинается подсчет убытков такого шага.

В Швеции из-за коронавируса погибли 5 810 человек, что в пересчете на количество жителей, на первый взгляд, ставит эту страну в группу тех, которые наиболее всего были задеты пандемией — Великобритания и Испания.

В конце июня началось правительственное совещание, которое должно было определить, что пошло не так и какие выводы можно сделать из этого. Шведское агентство общественного здоровья уже смогло установить, что распространение Covid-19 в домах опеки для пожилых людей стало поражением системы.

Точная версия исследования будет опубликована в феврале 2022 года, через семь месяцев после выборов парламента. А ранее будут представлены два предварительных исследования, одно — 30 ноября 2020 года, а второе — 31 октября 20121 года.

Одним из самых важных тем дебатов будет скорее всего решение о незакрытии школ. После шести месяцев пандемии в Европе продолжаются острые дебаты на тему того, важно ли присутствие детей в школах при риске распространения коронавируса.