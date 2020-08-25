Отдел международной политики 04:39

Поймали ли Германию на “горячем”? Таким вопросом задаются некоторые эксперты, наблюдающие за процессами вокруг строительства газопровода Северный поток-2. И еще один вопрос ставят специалисты в этой области: не злоупотребляют ли власти Германии европейскими инструментами при защите реализации этого проекта, чтобы пробить его завершение? Если ответ положительный, то это дает в руки антиевропейских сил новый аргумент против интеграции. Так считает главный редактор издания Biznes Alert Войчех Якубик.

Председательство Германии в Евросоюзе — это повод для обострения спора о злополучном газопроводе. Компромисс стран-членов предполагал, что Евросоюз может обезопасить себя с помощью пересмотренной так называемой газовой директивы, которая позволит работать «голубой нитке» на условиях режима антимонопольного законодательства, так называемого третьего энергетического пакета. В этом контексте санкции США против «Северного потока-2» - это вмешательство извне без консультаций с европейскими странами. Они породили сопротивление. Необязательно только для государств, втянутых в вопрос спорного газопровода, но шире — врагов вмешательства такого рода. Это оказия для активной политики немецкой дипломатии со стороны таких местных политиков, как пророссийский Клаус Эрнст, выступающий в защиту Nord Stream-2 и призывающий к контрсанкциям, апеллируя к немцам в европейских институтах, имеющих влияние на европовестку в период председательства Германии. Недавно высокий представитель по зарубежным делам Жозеп Борелль проинформировал, что Европейская комиссия приготовит меры для защиты интересов Евросоюза перед лицом угрозы санкций США против спорного проекта на дне Балтийского моря. Однако Германию поймали, что называется «на горячем», по ту сторону Атлантики. Посол Польши в США и сенатор Тед Круз опровергли информацию издания POLITICO, согласно которой, якобы 24 из 27 стран-членов ЕС выступили против американских санкций по адресу спорного газопровода.

- Распространяется необычайное количество дезинформации о Nord Stream-2. Продолжается кампания, убеждающая, что европейские союзники Америки поддерживают газопровод Путина. Это неправда и наши союзники это подтверждают, - написал Тед Круз в своем Twitter. Как мы сообщали, он является соавтором проекта санкций против второй нитки «Северного потока». Т.Круз таким образом отозвался на комментарий посла Польши в Вашингтоне Петра Вильчека, который использовал Twitter для критики статьи POLITICO, цитированной недавно также haqqin.az. - Статья в POLITICO вводит в заблуждение, утверждая тезис, что 24 страны-члена ЕС критикуют санкции США против Nord Stream-2, - написал дипломат. Ему же вторил посол Эстонии в США Джонатан Всевиов, убеждавший, что его страна не защищала Nord Steam-2 от санкций Соединенных Штатов. - Видеоконференция на прошлой неделе не была противодействием 24 стран, принимавших в ней участие. Так он сослался на видеоконференцию послов Евросоюза, на которую ссылался POLITICO. В дискуссию включился и украинский «Нафтогаз», который напомнил, что еще в 2018-2019 годах Европарламент признал проект Nord Stream-2 как угрозу для энергетической безопасности Европейского союза, который должен быть остановлен. Можно подозревать, что видеоконференция послов при Евросоюзе была организована с участием госдепартамента США под эгидой Европейской службы внутренних действий (то есть, дипломатии Европейского союза) была представлена представителям медиа, как действия послов в защиту Nord Stream-2. Тем временем единственно подтвержденные факты, которые достигли общественного мнения, это новости об информационной встрече, на которой американцы в очередной раз могли предупредить о санкциях. Упомянутые послы и сенатор Тед Круза называют ложью тезис о том, что дипломаты стран-членов ЕС встали на сторону Nord Stream-2. Публицист задается еще одним вопросом: потому ли Германия посылает фальшивые сигналы в медиа в защиту газопровода, чтобы использовать для этой цели дипломатические службы Евросоюза? Далее автор пишет, что пришло время для ясной позиции дипломатического представительства ЕС в Вашингтоне, которая сняла бы такие подозрения. Он считает, что при этом важно напомнить текст письма сенаторов США, которые предупредили Германию о санкциях за участие в проекте Nord Stream-2, адресованного мировым медиа.