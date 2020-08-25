Фархад Мамедов, отдел информации 05:00

В отчете турецкой судебно-медицинской экспертизы отмечается, что Хаган Зейналов (Хан Бакинский), убийца Лоту Гули, выпустил в него не четыре пули, как до сих пор сообщали СМИ, а две. Согласно отчету, одна пуля попала Лоту Гули в голову, другая - в шею. Ранее российские СМИ предположили, что четыре выстрела киллера в Лоту Гули символизировали четвертую годовщину смерти Ровшана Ленкоранского. Другими словами, намекнули, что заказчиком был клан Ровшана Ленкоранского, что до сих пор является основной версией, циркулирующей в прессе.

На самом деле у Лоту Гули было много врагов, и клан Ровшана Ленкоранского был не единственной силой, желавшей смерти “босса боссов”. По данным узбекской службы радио «Свобода», некогда вор №1, или король преступного мира, а ныне находящийся в заключении в России Захарий Калашов (Шакро Молодой) также вынес Лоту Гули в своей тюремной камере смертный приговор. Почему Шакро вынес Лоту Гули смертный приговор Причиной, по которой Захарий Калашов приговорил Надира Салифова к смерти, стал инцидент в Турции в августе прошлого года. Данный инцидент в отеле, использовавшемся Лоту Гули в качестве своей штаб-квартиры в Анталье, был расценен Шакро Молодым как грубое нарушение законов преступного мира. Потому что человек, не имеющий статуса «вор в законе», но стремящийся получить это звание («фраер» на криминальном сленге), в присутствии Лоту Гули ударил Гурама Чихладзе («Квежович»), которого сам Шакро удостоил статуса «вор в законе». Итак, прошлым летом, увидев в социальных сетях фотографии Гурама с членами семьи Ровшана Ленкоранского, Н.Салифов послал ему предупреждение и посоветовал «держаться подальше» от этих людей, если он хочет остаться живым. В ответ Гурам поделился в социальных сетях новыми фотографиями с одним из родственников Ровшана Ленкоранского. На этот раз Гули сообщил, что не хочет, чтобы «вор» пострадал, но «если парень чего-то не понимает, пусть пеняет на себя». Когда об этом узнал Шакро Молодой, он пожелал решить вопрос мирно и устроил встречу Гурама с Гули. Перед встречей он позвонил Гули и сказал, чтобы тот был мягок к Гураму, которому он присвоил титул «вор в законе». На состоявшейся встрече Н.Салифова сопровождал его ближайший человек «Арман Дикий» (Арман Джумгалдиев), казах по национальности и претендующий на высшее звание в криминальной иерархии. С самого начала встречи Гурам повел себя дерзко, заявил, что родственники Ровшана Ленкоранского его друзья, и если Гули считает их «недостойными общения», то пусть обоснует это. В этот момент «Арман Дикий», не стерпев дерзости Гурама, встал и дал ему пощечину. Вместо того чтобы ответить на оскорбление и публичное унижение, Гурам в спешке покинул встречу.

Избиение «фраером» на глазах у Гули 35-летнего Гурама, сына легендарного кутаисского вора в законе Кведо, было очень негативно воспринято группой Шакро Молодого. В связи с этим происшествием назначается «сходка». От Гули потребовали, чтобы он по законам криминального мира наказал поднявшего руку на «вора» Армана Дикого. Однако Гули защищает своего человека, заявив, что не позволит наказать его. И после этого Шакро Молодой приговорил Гули к смерти. Интересно, что убивший Гули Хаган Зейналов присоединился к его группе вскоре после этого инцидента в августе 2019 года (хотя впервые попал к Салифову в начале 2018 года, однако окончательно вошел в окружение вора в законе прошлым летом), сумев быстро завоевать доверие криминального авторитета и дойти до ближайшего окружения Салифова. Два звонка в день убийства: о чем Черный Гафур просил Лоту Гули... Как сообщал ранее haqqin.az, Хаган Зейналов заснял Салифова сзади в коридоре гостиницы примерно за 30 минут до его убийства. Узбекская служба радио «Свобода» сообщает, что Зейналов отправил это видео как минимум четырем людям, в том числе криминальному авторитету по кличке Золотой Равшану Мухиддинову – родственнику Гафура Рагимова, влиятельного узбекского мафиози по прозвищу Черный Гафур и бывшего президента Международной федерации бокса (AIBA), объявленного США в международный розыск.