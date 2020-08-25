Икрам Нур, автор haqqin.az 05:16

Госсекретарь США Майк Помпео 24 августа приземлился в Израиле и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Из Израиля Помпео вылетит в Объединенные Арабские Эмираты, а затем посетит Бахрейн и Судан, где обсудит со странами важность углубления отношений между Суданом и Израилем.

Повестка израильской части визита была определена достаточно четко - нормализация отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, проблема Ирана и присутствие китайских компаний в Израиле. Уже сейчас можно сказать, что особого прорыва, которого так ожидали в Вашингтоне, не произошло, скажу больше, в вопросе организации торжественной трехсторонней встречи между полномочными представителями ОАЭ, Израиля и США при ООН, которая была ознаменовать собой наступление новой эпохи на Ближнем Востоке случился конфуз. Она была отменена по инициативе Эмиратов. Причиной этого демарша, по утверждениям осведомленных источников, стало разочарование властей ОАЭ заявлениями Нетаньяху о том, что пункта о снятии эмбарго на поставки современного оружия в ООН не было в соглашении о нормализации отношений между Иерусалимом и Абу-Даби. Проще говоря, израильский премьер выступил категорически против того, чтобы Эмираты получили новейшие американские F-35, которые у израильтян уже есть. Это, по мнению Иерусалима, нарушит принцип соблюдения качественного военного превосходства (QME) Израиля над своими соседями в регионе. Причем, оный принцип, на минуточку, принят в США на уровне закона.

Логика Нетаньяху на переговорах с главой американской дипломатии была столь же проста, сколь и неотразима: «Сегодня F-35 купят Эмираты, завтра продажи этого супер-оружия потребуют Эр-Рияд и Каир. И что тогда станет с QME? И вообще, мы вот раньше с турками и Ираном дружили – а теперь у нас и с Анкарой не все благополучно, а Тегеран так вообще заклятый враг», - считает отставной генерал Амос Гилад, исполнительный директор Института политики и стратегии в Герцлии. – «Это Восток, здесь все может измениться в любой момент». Что оставалось делать Помпео, когда израильский премьер так непринужденно выкрутил ему руки? Только согласиться: «Соединенные Штаты по закону должны обеспечивать качественное военное преимущество. Мы будем и дальше соблюдать этот принцип». То есть, при заключении любых сделок по поставкам оружия ОАЭ или кому-то еще на Ближнем Востоке американцы должны прежде всего просчитать, не нарушит ли это превосходство Израиля. Право же, умение Тель-Авива отстаивать свои интересы, заставляя при этом «большого брата», да еще и гаранта его безопасности, вызывает восхищение. Вашингтону же не позавидуешь – сделка, которая могла бы стать бриллиантом внешней политики Дональда Трампа и создать новую реальность на Ближнем Востоке, вновь откладывается. Теперь Помпео придется уламывать Абу-Даби, обольщая и соблазняя наследного принца Зайда Аль Нахайяна, он же — Мохаммед Бин Зайд, 58-летнего фактического правителя ОАЭ, чье личное состояние оценивается в 1,3 триллиона долларов, а амбиции на региональное лидерство и роль Эмиратов в мировой политике – и того выше. Нет, принц готов согласиться на компенсацию американской стороной доставленных ему заявлением Биби «Неистового» Нетаньяху, поскольку «сделка века» принципиально важна и для него – но тут ему важно еще и «сохранить лицо». И эта операция политической пластической хирургии обойдется Вашингтону недешево. Хотя Помпео уже заявил о том, что «США найдут способ сбалансировать помощь своему военному союзнику Объединенным Арабским Эмиратам, не ослабляя качественного военного превосходства Израиля».