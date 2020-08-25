При содействии ISR Holding Логистический центр Абшерон превращается в региональный хаб

24 августа между COSCO SHIPPING Lines, являющейся одной из ведущих компаний мира по международным контейнерным перевозкам, и Логистическим центром Абшерон был подписан договор о совместном сотрудничестве, который будет способствовать дальнейшему развитию экономики.

Стоит отметить, что официальным представителем компании COSCO SHIPPING Lines в Азербайджане является «ISR DTS Азербайджан» (www.cosco.az), который входит в состав группы компаний «ISR Holding».

Благодаря сотрудничеству между Центром и COSCO SHIPPING Lines Азербайджан впервые будет отмечен как конечный пункт назначения в международных морских грузоперевозках, и именно Логистический центр Абшерон станет этим пунктом назначения.

Это сотрудничество также принесет большую выгоду грузовладельцам. Так, «free time» (свободное от оплаты простоя время), отсчитываемое в портах выгрузки Грузии, Турции и стран Прибалтики для возврата контейнеров, будет отсчитываться после их поступления в Логистический центр Абшерон. Возврат порожних контейнеров будет осуществляться не в перечисленных выше морских портах, а на территории Логистического центра Абшерон. Это поможет предпринимателям избежать дополнительных затрат.

Кроме того, с целью обеспечения возможности погрузки экспортных грузов непосредственно в контейнеры в Азербайджане (а не в порту отправления), на территории Логистического центра Абшерон будет организовано хранение большого количества порожних контейнеров, принадлежащих компании COSCO SHIPPING Lines.

Оптимизация времени и затрат на импортно-экспортные операции и перевозки транзитных грузов для обеспечения конкурентоспособности Азербайджана повысит интерес грузовладельцев к нашей стране. Сотрудничество с зарубежными экспертами в области логистики и торговли повысит значимость Азербайджана как регионального узла в международных грузоперевозках.