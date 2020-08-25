Гимнастическая семья поздравляет Мехрибан Алиеву ВИДЕО

Отдел спорта

Азербайджанские гимнастки и гимнасты поздравляют первого вице-президента страны, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Федерация подготовила поздравительный видеоролик, в котором спортсменки и спортсмены выражают слова восхищения в адрес именинницы.

«Вы для нас образец элегантности!

Вы вдохновляете нас Вашей поддержкой и настойчивостью!

Вы придаете нам силы Вашей смелостью!

Вы освещаете нам путь Вашими успехами!

Дорогая Мехрибан ханум, поздравляем Вас с днем рождения!».

1517 просмотров