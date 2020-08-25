В Баку задержан пассажир автобуса, ударившей водителя, сообщает пресс-служба Главного управления полиции Баку.

Согласно информации, водитель регулярного маршрутного автобуса №13 порекомендовал пассажиру правильно пользоваться защитной медицинской маской. Пассажир не сделал этого, поэтому водитель сказал, что не поведет автобус. В итоге пассажир ударил водителя.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции Баку провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан житель поселка Масазыр Анар Нехметли.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям. В течение дня для принятия решения в его отношении материалы будут отправлены в суд. Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции Баку, в связи с этим общественности будет представлена подробная информация.