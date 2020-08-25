Прокуратура о покушении на убийство в Баку
В прокуратуру Апшеронского района поступила информация о том, что 15 августа около 06:00 жительницу Апшеронского района Шахану Мамедову ударили ножом.
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Апшеронского района, сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия.
По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на убийство) УК АР, назначена экспертиза.
В ходе расследования было установлено, что Ш.Мамедову ударил ножом на почве ревности ее супруг Баба Мамедов.
Баба Мамедов был привлечен в качестве подозреваемого, избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется расследование.