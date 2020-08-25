США заявили о планах по созданию новых ракет

Глава американского Госдепа Майкл Помпео заявил, что после расторжения Договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступят к созданию новых видов вооружений.

По его словам, США вышли из «вредного» договора в августе прошлого года с целью «сдерживать российскую агрессию».

Помпео подчеркнул, что США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности и оказывать поддержку своим союзникам.

Глава Госдепа поставил в заслугу президенту США Дональду Трампу «усиление» НАТО и Украины, а также разгром группировки «Исламское государство».

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор», — сказал Помпео.

Он отметил, что сегодня Америка защищена лучше, поскольку президент Трамп претворил в жизнь свою концепцию «Америка — на первом месте». При этом он смог ослабить напряженность на Корейском полуострове и усадить руководство КНДР за стол переговоров.