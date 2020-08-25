Коронавирус загнал в нищету около ста миллионов человек

Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 миллионов человек, возможно, вернулись в крайнюю нищету. Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Он также допускает, что «это число может вырасти», если пандемия затянется или ситуация в связи с ней усугубится.

Поэтому, как отметил Малпасс, «крайне важно», чтобы кредиторы сократили объем долга бедных стран из группы риска, пойдя дальше обязательств дать отсрочку на погашение задолженности.