Новый главный тренер у сборной Азербайджана по каратэ

Пост главного тренера сборной Азербайджана по каратэ, который до недавнего времени занимал турок Бахеддин Кандаз, поручен местному специалисту Гурбану Тагиеву.

После того как контракт с Кандазом завершился, именно Тагиев исполнял обязанности главного тренера. До этого он несколько лет был старшим тренером сборной.

Гурбан Тагиев обладатель черного пояса 5-го дана. Будучи спортсменом, он становился серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы и победителем Кубка мира в командных соревнованиях.