Пожар в здании Минюста в Баку видео, обновлено
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в административном здании Министерства юстиции.
Как сообщает пресс-служба МЧС, на территорию были вызваны силы и средства Государственной службы пожарной охраны. Пожар был локализован и потушен.
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В Баку горит здание Министерства юстиции, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, пожар возник на верхних этажах здания.
В настоящее время на место происшествия привлечены противопожарные бригады МЧС. Сотрудники министерства эвакуированы из здания.