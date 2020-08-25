В WhatsApp появится новая полезная функция

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую полезную функцию. Как пишет портал WABetaInfo, с ее помощью пользователи смогут увидеть, сколько места занимают файлы, сохраненные в их переписках, что поможет быстро освободить память на устройстве.

В разделе Storage usage («Использование памяти») файлы из диалогов будут отсортированы по объему. Пользователи получат информацию о том, сколько места занимают полученные видео, аудио, фотографии и документы.

Файлы, которые имеют наибольший объем, будут видны в специальной вкладке Large files («Большие файлы»). Кроме того, по объему переданных файлов будут отсортированы сами диалоги. Пользователи узнают, какой чат занимает больше всего памяти на их устройстве.

В данный момент нововведение недоступно. Разработчики планируют добавить его и несколько других функций в одной из грядущих обновлений. Дата его выхода не раскрывается.