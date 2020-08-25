COVİD-19 в России: 4676 инфицированных и 115 умерших за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой инфекции.

По данным штаба, в относительном выражении суточный прирост уже 11 дней не превышает 0,5%.

Всего в настоящее время в РФ болеют 168 032 человека.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 403, всего уже выздоровели 786 150 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее. Всего от инфекции умерли 16 683 человека, что составляет 1,72% от всех заразившихся в России.