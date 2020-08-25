В Гяндже задержали «Крытого Малыша»
В Гяндже сотрудники Управлении полиции задержали местного жителя, ранее неоднократно судимого в Азербайджане, России и Грузии, известного в криминальном мире как «Крытый Малыш Гянджали», 42-летнего Заура Исмаилова.
В гянджинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что Исмаилов был доставлен в Кяпазское районное управление полиции.
В ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты изготовленный кустарным методом револьвер, 4 патрона калибром 9 мм пистолета "макаров". Проводится расследование.