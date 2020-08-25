Первый в истории: состояние главы Amazon достигло $200 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекорда: в ходе торгов вечером 25 августа оно ненадолго превысило отметку в $200 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Forbes пишет, что Безос стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $200 млрд. Но задержаться в этом статусе ему не удалось: к закрытию торгов 25 августа состояние бизнесмена оценивалось в $199,7 млрд.

Основатель Amazon владеет 11,1% акций компании. С начала пандемии бумаги подорожали больше чем на 55%. Состояние Безоса за 12 месяцев выросло почти на $86 млрд.

Миллиардер мог и раньше достигнуть отметки $200 млрд, если бы не развод, который стал самым дорогим в истории. В июле 2019 года Безос развелся с женой Маккензи Скотт после 25 лет брака, отдав ей четверть своей доли в Amazon (то есть 4% компании). Сейчас состояние Скотт оценивается в $63,4 млрд. Бывшая жена Безоса дала «Клятву дарения» и в июле пожертвовала почти $1,7 млрд 116 некоммерческим организациям.