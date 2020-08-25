Меланья Трамп: Дональд Трамп — «лучший выбор для нашей страны»

Президент США Дональд Трамп никогда не скрывает, что думает на самом деле, потому что искренен и любит свою страну. Об этом, выступая на общенациональном съезде Республиканской партии, заявила супруга американского президента Меланья Трамп.

«Абсолютная честность — это то, что мы как граждане заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — передает ее слова ТАСС.

Меланья подчеркнула, что Дональд Трамп является «лучшим выбором для нашей страны», призывая голосовать за своего мужа.

Республиканцы официально выдвинули 24 августа президента США Дональда Трампа на второй срок.