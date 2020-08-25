Центробанк Азербайджана продолжает реализацию проекта по созданию системы цифровой идентификации на основе блокчейн-технологии. В начале текущего месяца в режиме видеоконференции для представителей Международной финансовой корпорации (МФК), Ассоциации банков Азербайджана и банков страны была проведена презентация системы цифровой идентификации на основе блокчейн. Им были продемонстрированы функциональные возможности системы, которую планируется ввести в эксплуатацию уже в этом месяце, а также обсуждены перспективы дальнейшего развития системы.

А дней через десять Международная финансовая корпорация (МФК) подписала соглашение с Центробанком о запуске цифровых платежей в стране в рамках усилий правительства по стимулированию экономической активности физических и юридических лиц, в особенности микро-, малых и средних предприятий. Банковская система страны станет более устойчивой к вызовам и будет включать в себя создание инфраструктуры для цифровых финансовых услуг, которая может повысить прибыльность и поддержать рост частных компаний, а также открыть рынок для инвестиций. Стороны будут работать над созданием регуляторной "песочницы" - специального режима, позволяющего банкам и компаниям тестировать инновационные финансовые услуги и продукты. Проект будет способствовать совершенствованию системы мгновенных платежей и позволит клиентам получать доступ к банковским услугам в электронном виде, не посещая отделения банков, что облегчит доступ к ним.

А вскоре Центробанк увеличил лимит по безконтактным операциям с платежными картами в 2 раза – с 50 манатов до 100 манатов. Да, пандемия актуализировала цифровизацию, бесконтактные платежи, электронную коммерцию, услуги электронного банкинга. Население предпочитает бесконтактные платежи. Поэтому в период пандемии во многих странах были повышены лимиты безналичных операций с бесконтактными картами без ввода ПИН-кода. Центробанк в последние годы работает над созданием экосистемы цифровых платежей, прогресс достигнут и в инфраструктуре бесконтактных платежей. Так, 26% находящихся в обращении платежных карт и 53% POS-терминалов поддерживают бесконтактные платежи. А ведь год назад эти показатели составили 7% и 32% соответственно.

А буквально пару дней назад Центробанк определился с поставщиком услуг лицензионной поддержки Oracle VBIS, используемой в архитектуре Системы мгновенных платежей и Системы межбанковских расчетов в реальном времени. Победителем соответствующего тендера стала компания GT Solutions. И с данной компанией заключен уже договор на сумму 797,038 тыс. манатов. Система мгновенных платежей позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7/365. А разработкой данной системы занимается швейцарская CMA Small Systems AB.