HAL-HAZIRDA: 🇦🇿 Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov ilə 🇷🇺 Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov arasında təkbətək görüş başladı.



HAPPENING NOW: Tête-à-tête meeting between 🇦🇿 Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun & 🇷🇺 Foreign Minister Sergey Lavrov has started. pic.twitter.com/7hUqsqxXge