Армяне обстреляли село в Тертере
Вооруженные силы Армении, вновь нарушив режим прекращения огня по всей линии фронта, подвергли обстрелу азербайджанское село в прифронтовой зоне.
Как сообщает АзерТАдж, 26 августа приблизительно в пять утра по местному времени подразделения ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана подвергли обстрелу из пулеметов и снайперских винтовок село Гапанлы Тертерского района.
По данным агентства, в результате обстрела пули попали в дом местного жителя Зульфугара Гулиева.