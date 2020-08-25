Армяне обстреляли село в Тертере

Вооруженные силы Армении, вновь нарушив режим прекращения огня по всей линии фронта, подвергли обстрелу азербайджанское село в прифронтовой зоне.

Как сообщает АзерТАдж, 26 августа приблизительно в пять утра по местному времени подразделения ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана подвергли обстрелу из пулеметов и снайперских винтовок село Гапанлы Тертерского района.

По данным агентства, в результате обстрела пули попали в дом местного жителя Зульфугара Гулиева.