Эрдоган: «Турция уже не та страна, что готова к уступкам»

Как сообщает Anadolu, обращаясь к участникам мероприятий, президент Эрдоган назвал победу 1071 года в битве при Малазгирте показателем воли и решимости турецкого народа. «Наши предки ценой жизни завещали нам земли Анатолии в качестве Родины», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал в провинцию Муш, где проходят мероприятия, приуроченные к 949-й годовщине победы в сражении при Малазгирте, открывшей туркам путь в Анатолию.

Президент Эрдоган также призвал к отказу от ошибочных шагов в отношении Турции: «Наши оппоненты должны действовать обдуманно и не предпринимать действий, которые приблизят их крах».

«Современная Турция уже не та страна, что готова к уступкам. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмет то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях», - продолжил глава турецкого государства.

Президент подчеркнул, что Турция не претендует ни на чьи территории и не стремится к ущемлению прав других стран, однако ни на шаг не отступит от своих интересов: «Турция готова достичь каждой заявленной цели и заплатить за это должную цену».