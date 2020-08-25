Слепой мальчик сказал Мехрибан Алиевой: «Не уходи. Останься…»
Ко дню рождения Мехрибан Алиевой
Да святится имя Твое! Слова эти из христианской молитвы «Отче наш» всплыли сами по себе. И не вдруг. Тогда мы, как и, пожалуй, вся страна, словно завороженные застыли у экранов…
Объектив оператора скользил по двору Ватикана и его арочным коридорам, расписанным фресками да Винчи и Рафаэля. Вот кадр массивной двери, на которой неизвестный нам резчик по дереву изобразил библейские сюжеты. За ней, за этой дверью, апартаменты Его Святейшества Папы Римского.
И перед Вами, Мехрибан ханум, она медленно, ну точь-в-точь как сказочная птица, расправляя с царственной сдержанностью крылья, распахнулась, приглашая войти в святая-святых христианского мира. Мы затаили дыхание...
В золотом облачении Папа и Вы - в сияющем белизной одеянии. В это мгновение Вы были не просто общественным деятелем далёкого Кавказа, а человеком, олицетворяющим потрясающую красоту вечного, как наш мир, Востока. И внешнюю, и ту самую, что составляет бессмертную душу породившего Вас народа. И тут… Кто-то из нас с тихим восторгом прошептал: «Да святится имя Твоё!»
Нет, мы не вскрикнули – «Аминь!». Оно отозвалось в наших сердцах. Да разве только в наших?! И тех детишек… Помните, Вы открывали санаторий в одном из поселков Апшерона для ставших сиротами детей-инвалидов. Помните, как слепой мальчик со скрюченной от природы рукой вцепился в Вас и просил: «Не уходи. Останься..» И на глаза у Вас навернулись слёзы. То плакало сердце Ваше. Сердце матери.
С Вашим взлетом на политический Олимп оно не отвердело. Оно так же по-матерински отзывчиво и потому стало легендой людских сказаний.
И в этот светлый день Вашего рождения редакция haqqin.az хотела бы, досточтимая Мехрибан ханум, не просто сказать, а низко поклониться этому, вложенному в Вас небесами божественному человеколюбию. Все земные регалии и высокое положение, которое Вы занимаете, слабая тень того, что Вы есть. Счастье, крепкого здоровья и всех неземных благ Вам и Вашей семье.
Да святится над миром имя Ваше!