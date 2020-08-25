Слепой мальчик сказал Мехрибан Алиевой: «Не уходи. Останься…»

И перед Вами, Мехрибан ханум, она медленно, ну точь-в-точь как сказочная птица, расправляя с царственной сдержанностью крылья, распахнулась, приглашая войти в святая-святых христианского мира. Мы затаили дыхание...

Объектив оператора скользил по двору Ватикана и его арочным коридорам, расписанным фресками да Винчи и Рафаэля. Вот кадр массивной двери, на которой неизвестный нам резчик по дереву изобразил библейские сюжеты. За ней, за этой дверью, апартаменты Его Святейшества Папы Римского.

Да святится имя Твое! Слова эти из христианской молитвы «Отче наш» всплыли сами по себе. И не вдруг. Тогда мы, как и, пожалуй, вся страна, словно завороженные застыли у экранов…

В золотом облачении Папа и Вы - в сияющем белизной одеянии. В это мгновение Вы были не просто общественным деятелем далёкого Кавказа, а человеком, олицетворяющим потрясающую красоту вечного, как наш мир, Востока. И внешнюю, и ту самую, что составляет бессмертную душу породившего Вас народа. И тут… Кто-то из нас с тихим восторгом прошептал: «Да святится имя Твоё!»

Нет, мы не вскрикнули – «Аминь!». Оно отозвалось в наших сердцах. Да разве только в наших?! И тех детишек… Помните, Вы открывали санаторий в одном из поселков Апшерона для ставших сиротами детей-инвалидов. Помните, как слепой мальчик со скрюченной от природы рукой вцепился в Вас и просил: «Не уходи. Останься..» И на глаза у Вас навернулись слёзы. То плакало сердце Ваше. Сердце матери.

С Вашим взлетом на политический Олимп оно не отвердело. Оно так же по-матерински отзывчиво и потому стало легендой людских сказаний.

И в этот светлый день Вашего рождения редакция haqqin.az хотела бы, досточтимая Мехрибан ханум, не просто сказать, а низко поклониться этому, вложенному в Вас небесами божественному человеколюбию. Все земные регалии и высокое положение, которое Вы занимаете, слабая тень того, что Вы есть. Счастье, крепкого здоровья и всех неземных благ Вам и Вашей семье.

Да святится над миром имя Ваше!