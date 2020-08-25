Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность называть репрессии против мусульман-уйгуров в Китае словом «геноцид». Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Межведомственные обсуждения вопроса о признании геноцида уйгуров находятся на начальном этапе. В них принимают участие представители Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ), передает ТАСС.

По данным издания, если они не достигнут консенсуса по использованию термина "геноцид", администрация США обвинит китайские власти в "преступлениях против человечности" или "этнических чистках" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В последние месяцы правозащитники и члены Конгресса США неоднократно обращались к правительству с просьбой признать ситуацию в СУАР геноцидом. Как отмечает издание, данный шаг может резко обострить напряженность в отношениях с Пекином.

В Госдепартаменте не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о такого рода обсуждениях. "Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить Китайскую Народную Республику прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне, и постоянно оцениваем различные меры, - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы не комментируем потенциальные меры".