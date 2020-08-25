Лавров и Мнацаканян обсудили Карабах

Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров в среду по телефону обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении, передает ТАСС.

"Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили региональные события после июльских боев и в этом контексте ситуацию, сложившуюся вокруг нагорно-карабахского мирного процесса", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Напомним, что сегодня в Москве проходят переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.