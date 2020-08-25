Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 27 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный южный ветер, временами пасмурно, в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-23, днем 26-28, в Баку ночью 20-22, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона ожидается умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В регионах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных районах возможны грозовые дожди, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.