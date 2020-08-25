Президент Азербайджана поставил перед правительством четкую задачу: обеспечить поступления в госбюджет должных объемов средств, необходимых на возросшие расходы, связанные с решением последствий пандемии коронавируса. Решить подобную сложную задачу в условиях, когда доходная часть бюджета неуклонно падает из-за глобальных ограничений, а расходы на социальные вопросы и оказание поддержки бизнесу растут, не просто. Но решать надо.

Именно с этой целью, думается, на днях Кабинет министров Азербайджана и внес поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу, произведенных или не предназначенных для коммерческих целей». Правда, на первый взгляд не совсем понятно, какие выгоды сулят новые изменения рядовым гражданам и правительству. Но попробуем разобраться во всем по порядку.

Скупой протокольный текст гласит: «В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с 1500 долларов до 800 долларов». Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с 1000 долларов до 300 долларов. Поправки вступили в силу с 19 сентября 2020 года.

Вроде ничего хорошего для рядовых граждан не предусматривается, наоборот, еще больше сужаются ограничения. Но, согласно внесенным в правила дополнениям, гражданам Азербайджана при выезде из страны теперь потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками) и ценными бумагами в нацвалюте. А вот это уже выезжающим за границу гражданам очень даже на руку. Ведь не подвергающаяся письменному декларированию вывозимая до последних дней сумма ограничивалась фактически 10 тыс. долларов.

В то же время это может вызвать некоторое недоумение у читателя. Мол, вывозить деньги можно больше предыдущего ограничения, а ввозить товары – меньше. Что же получается, остальные деньги остается только пропить за границей или вложить в иностранный банк? Получается, что правительство только и думает, как бы вывезти национальные деньги за границу, играя роль даже не инвестора, а некоего благодетеля, да и то для чужих. Но такое невозможно априори. Правительство не может открыто действовать в ущерб собственному народу, лишь бы иностранцам жилось лучше. В чем же секрет данного решения Кабмина?