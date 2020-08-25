У правительства одна надежда - на таможенные сборы… горячая тема
Президент Азербайджана поставил перед правительством четкую задачу: обеспечить поступления в госбюджет должных объемов средств, необходимых на возросшие расходы, связанные с решением последствий пандемии коронавируса. Решить подобную сложную задачу в условиях, когда доходная часть бюджета неуклонно падает из-за глобальных ограничений, а расходы на социальные вопросы и оказание поддержки бизнесу растут, не просто. Но решать надо.
Именно с этой целью, думается, на днях Кабинет министров Азербайджана и внес поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу, произведенных или не предназначенных для коммерческих целей». Правда, на первый взгляд не совсем понятно, какие выгоды сулят новые изменения рядовым гражданам и правительству. Но попробуем разобраться во всем по порядку.
Скупой протокольный текст гласит: «В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию Азербайджана один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с 1500 долларов до 800 долларов». Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с 1000 долларов до 300 долларов. Поправки вступили в силу с 19 сентября 2020 года.
Вроде ничего хорошего для рядовых граждан не предусматривается, наоборот, еще больше сужаются ограничения. Но, согласно внесенным в правила дополнениям, гражданам Азербайджана при выезде из страны теперь потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками) и ценными бумагами в нацвалюте. А вот это уже выезжающим за границу гражданам очень даже на руку. Ведь не подвергающаяся письменному декларированию вывозимая до последних дней сумма ограничивалась фактически 10 тыс. долларов.
В то же время это может вызвать некоторое недоумение у читателя. Мол, вывозить деньги можно больше предыдущего ограничения, а ввозить товары – меньше. Что же получается, остальные деньги остается только пропить за границей или вложить в иностранный банк? Получается, что правительство только и думает, как бы вывезти национальные деньги за границу, играя роль даже не инвестора, а некоего благодетеля, да и то для чужих. Но такое невозможно априори. Правительство не может открыто действовать в ущерб собственному народу, лишь бы иностранцам жилось лучше. В чем же секрет данного решения Кабмина?
Известно, что наш народ едет за границу в основном не кутить, а умело сочетать отдых и походы по интересным местам с необходимыми закупками. А их много бывает – и себя переодеть нужно, электроника, и близким сувениры не помешают. И чем больше денег в кошельке, тем больше покупаешь всякие заграничные товары, диковинки. Но таможенники на родине четко следят за тем, чтобы завезенный товар соответствовал установленному Кабмином ограничению. То есть, если кому-то вздумается завести в страну товаров для личного пользования на 10 тыс долларов, то в таможне 800 долларов освободят от пошлин, а остальные 9200 долларов обложат.
Конечно, кто-то может и просто растранжирить дозволенные без декларирования 20 тысяч, вложить часть их в банк за границей. Но все же куда больше тех, кто постарается привезти что-то интересное и себе, и близким. И чем больше они завезут, тем больше возрастет объем пошлин, которые помогут пополнить бюджет. А это сегодня, когда бюджет больше расходует, чем зарабатывает, имеет очень важное значение. К тому же ввозные ограничения делают порой невыгодным покупать за границей те товары, которые здесь можно купить дешевле – импортеры ведь покупают те же товары намного дешевле. Тем самым Кабмин данным решением добивается также увеличения объемов импорта, чтобы облегчить положение не только импортеров, но и торговли в целом.
На этом, пожалуй, можно было бы поставить точку. Но хочется отметить, что либеральная экономика вообще не предусматривает подобных ограничений. Свободный поток денег и товаров – его важное условие. Но мы сегодня часто становимся свидетелями того, как даже более важные правила открытой экономики нарушаются правительствами, которые хвастают своим либерализмом. Многих ситуация заставляет, других – амбиции. А для правительства Азербайджана такой шаг в сложных условиях просто одно из условий пополнения бюджета, снижение доходов которого сильно его беспокоит. Когда снижается ВВП, на четверть падает экспорт, для пополнения наблюдающегося дефицита бюджета нужно искать неординарные пути. И новое решение Кабмина – лишь один из них.
Тут стоит вспомнить, что в последний раз правительство прибегло к такому методу в 2016 году. Тогда после очередного глобального кризиса в стране тоже создалась напряженная ситуация, особенно в экономической сфере. Но правительство приняло ряд эффективных мер, которые помогли в короткий срок выправить положение. Среди прочих мер Кабмин повысил сумму вывоза не подлежащей письменному декларированию суммы до 10 тыс долларов и снизил объем ввоза товаров до 1500 долларов. Тогда эта мера помогла. Поможет и сегодня.