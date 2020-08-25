Джанни Де Бьязи впервые объявил состав сборной Азербайджана
Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу на предстоящие матчи Лиги наций против Люксембурга (5 сентября, Баку) и Кипра (8 сентября, Никосия).
Новый главный тренер нашей национальной команды Джанни Де Бьязи вызвал в сборную 26 футболистов:
вратари: Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев (оба – «Карабах»), Мехти Джаннатов («Сумгаит»);
защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов (все – «Карабах»), Омар Булудов, Антон Кривоцук (оба – «Нефтчи»), Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде, Амин Сейдиев (все – «Сабах»), Адиль Нагиев («Сабаил»), Эльвин Бадалов («Сумгаит»), Шахрияр Алиев («Кешля»);
полузащитники: Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли (оба – «Карабах»), Эдди Исрафилов («Альбасете», Испания), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Рахман Гаджиев («Кешля»), Рагим Садыхов («Сумгаит»), Эльвин Джамалов («Зиря»), Амир Агаев («Атромитос», Греция), Араз Абдуллаев (без клуба);
нападающие: Махир Эмрели («Карабах»), Рамиль Шейдаев («Сабах»), Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария).
В ближайший резерв Де Бьязи включил восьмерых футболистов: Рашад Эюбов («Зиря»), Намик Алескеров, Мирабдулла Аббасов, Салахат Агаев (все – «Нефтчи»), Джошгун Диниев, Озанджан Кекчю (оба – «Сабах»), Вусал Искендерли, Азер Салахлы (оба – «Кешля»).
Сборная начнет подготовку 27 августа.