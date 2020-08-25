Кремль отказался оценивать ситуацию в Беларуси

В Кремле отказались давать оценку происходящему в Беларуси, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функцию по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Беларуси. Мы этого делать не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут назвать ситуацию в Белоруссии и как могут оценить слова Тихановской о том, что в республике происходит "мирная революция".