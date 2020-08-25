Саад аль-Харири отказался от поста премьера Ливана

Бывший премьер-министр Ливана Саад аль-Харири опубликовал заявление, в котором призвал депутатов не выдвигать его кандидатуру на пост главы правительства. Об этом пишет NEWSru.co.il.

"После консультаций с дружественными странами, международным сообществом и политическими силами Ливана я принял решение не занимать государственных постов", - сообщил политик, попросивший не называть его имени во время консультаций с президентом Мишелем Ауном.

10 августа, менее чем через неделю после взрыва в бейрутском порту, подало в отставку проработавшее всего несколько месяцев правительство Хасана Диаба. Начаты консультации по формированию нового кабинета. Аль-Харири, предшественник Дияба на премьерском посту, традиционно рассматривается в качестве основного кандидата на пост.