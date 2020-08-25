В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) и специалистами Министерства экологии и природных ресурсов, были задержаны жители города Лянкяран Наиль Джаббаров и его родственник Имамверди Оруджев, незаконно охотившиеся на птиц в Национальном парке «Гызылагадж».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, при обыске у них были обнаружены и изъяты как вещественное доказательство 66 тушек диких птиц, охотничье оружие и принадлежности для охоты. В ходе расследования было установлено, что у них нет соответствующих документов для охоты, а некоторые из птиц, на которых они охотились, занесены в Красную книгу.

В отношении лиц, занимающихся незаконной рыбной и охотничьей деятельностью, незаконно использующих охотничьи инструменты, охотящихся на птиц, попавших в Красную книгу, будут приняты меры в порядке, предусмотренном в Кодексе об административных проступках.