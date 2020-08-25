Более 2 млн доз российского «Спутника V» получит Казахстан

Россия в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз», - сказал Дмитриев, передает ТАСС.

Ранее РФПИ и казахстанская компания «СК-Фармация» - единый дистрибьютор Минздрава Казахстана - договорились о поставках в республику российской вакцины «Спутник V».

11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России.