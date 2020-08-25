Джейхун Байрамов: Азербайджан надеется на роль России в карабахском урегулировании

Подвижек в урегулировании нагорно- карабах ского конфликта пока не наблюдается, в Баку возлагают особые надежды на усилия Москвы в этом вопросе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, - отметил он. - С сожалением вынужден констатировать, что подвижек в урегулировании конфликта не наблюдается. Армения продолжает удерживать под оккупацией 20 процентов международно признанной территории нашей страны".

Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что с удерживаемых под контролем Армении территорий было изгнано исконное азербайджанское население, чьи дома заселяются этническими армянами из-за рубежа, включая страны Ближнего Востока. Это является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в первую очередь Женевских конвенций, отметил министр.